Apple запустила программу ремонта задней камеры для iPhone 14 Plus

Сегодня компания Apple объявила о новой программе ремонта для модели iPhone 14 Plus, которая решает проблему с задней камерой.

По информации Apple, только «очень небольшой процент» устройств этой модели не отображает предварительный просмотр изображения с задней камеры.

Проблема затрагивает устройства, произведённые с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года. Пользователи могут проверить, относится ли их iPhone к этой категории, с помощью проверки серийных номеров на сайте Apple.

Если у устройства есть ошибка с камерой, Apple предложит бесплатный ремонт. Пострадавшие пользователи могут обратиться в розничный магазин Apple, к авторизованному сервисному центру или отправить запрос по почте.

Программа ремонта действует в течение трёх лет с момента первой продажи устройства. Пользователи, которые уже оплатили ремонт задней камеры, могут обратиться в Apple для получения возврата средств.