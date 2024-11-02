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Apple запустила программу ремонта задней камеры для iPhone 14 Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сегодня компания Apple объявила о новой программе ремонта для модели iPhone 14 Plus, которая решает проблему с задней камерой.

По информации Apple, только «очень небольшой процент» устройств этой модели не отображает предварительный просмотр изображения с задней камеры.

Проблема затрагивает устройства, произведённые с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года. Пользователи могут проверить, относится ли их iPhone к этой категории, с помощью проверки серийных номеров на сайте Apple.

Если у устройства есть ошибка с камерой, Apple предложит бесплатный ремонт. Пострадавшие пользователи могут обратиться в розничный магазин Apple, к авторизованному сервисному центру или отправить запрос по почте.

Программа ремонта действует в течение трёх лет с момента первой продажи устройства. Пользователи, которые уже оплатили ремонт задней камеры, могут обратиться в Apple для получения возврата средств.

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