Apple запускает прямую трансляцию WWDC 2021 на YouTube в рамках подготовки к докладу 7 июня

Apple готовится к Всемирной конференции разработчиков, которая стартует в следующий понедельник, а сегодня запускает прямую трансляцию на YouTube, где зрители могут зарегистрироваться, чтобы получить напоминание о начале мероприятия. Основное мероприятие Apple состоится в понедельник, 7 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени.



Помимо прямой трансляции мероприятия на YouTube, Apple также планирует сделать доклад WWDC 2021 доступным на веб-сайте мероприятий и в приложении Apple TV . Apple сегодня также создала страницу событий для WWDC 2021 , где будет доступна прямая трансляция.

На WWDC будут представлены iOS 15 , iPadOS 15, macOS 12 , watchOS 8 и tvOS 15, плюс есть шанс, что мы сможем услышать подробности о будущем микросхемы Apple, включая возможное представление новых моделей MacBook Pro. Новые Mac не имеют гарантии, и в настоящее время слухи неясны, но это может произойти.

Тем не менее, как минимум, мы впервые увидим, чего ожидать в следующем году с точки зрения программного обеспечения и функций. В настоящее время мы мало знаем о iOS 15, но Apple вносит улучшения в уведомления и сообщения, подробности которых доступны в нашем обзоре iOS 15.

Источник — Astera.