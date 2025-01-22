Apple запускает обновления iOS 18.3 и другие с включенными функциями ИИ

Компания Apple начала рассылку предварительных сборок обновлений для iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3.

В отличие от предыдущих версий, в этих обновлениях функции Apple Intelligence включены по умолчанию при настройке устройств. Ранее такие функции были отключены, и пользователи могли активировать их самостоятельно.

Теперь те, кто не хочет использовать Apple Intelligence, смогут отключить её в разделе Apple Intelligence & Siri в настройках. Эта функция будет доступна только на поддерживаемых устройствах: для iPhone — это модели 15 Pro, 16 и 16 Pro, а для iPad и Mac — устройства с процессорами M1 и новее.

Обновление iOS 18.3 также временно отключает краткие описания уведомлений для приложений в категории «Новости и развлечения» из-за фактических неточностей.

В целом, обновление в основном направлено на исправление ошибок и улучшение безопасности, а пользователи iPhone 16 получат новые функции «Визуального интеллекта», которые помогут добавлять события в календарь и распознавать растения и животных на изображениях.

Кроме того, пользователи Mac смогут воспользоваться функцией «Genmoji», которая уже доступна на iPhone и iPad.