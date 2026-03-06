Главная » Новости

Apple запускает годовое сотрудничество с Сиднейским оперным театром для поддержки молодых художников

Apple и Сиднейский оперный театр объявили о годовом сотрудничестве, направленном на развитие творческого потенциала молодого поколения в Австралии. Проект расширит доступ к инициативам в области искусства, дизайна и культуры.

В рамках сотрудничества Apple и Опера будут развивать интерактивные программы и опыт для молодых людей. Apple станет партнёром нового международного детского фестиваля, который пройдёт позже в этом году, поддержит Центр творчества Опера и исследует новые способы использования технологий для улучшения программ и мероприятий театра.

С 25 по 27 марта восточные паруса театра будут подсвечены произведениями искусства, созданными в приложении Procreate на iPad десятью начинающими австралийскими художниками. Через бесплатные сессии Today at Apple публика сможет создавать и присылать свои работы для возможного отображения на фасаде.

«На протяжении 50 лет Apple находится в авангарде поддержки творчества, предоставляя инструменты для воплощения уникальных идей», — заявил глава маркетинга Apple Грег Джосвиак. «Годовое сотрудничество с Сиднейским оперным театром и проект Illuminating Creativity объединяет талант австралийских художников и возможности iPad и Procreate».

