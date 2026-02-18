Главная » Новости

Apple запускает Apple Music Connect как новый инструмент для продвижения музыки

Компания Apple представила Apple Music Connect — онлайн-ресурс для лейблов, дистрибьюторов и партнёров, позволяющий управлять промо-материалами, загружать пресс-фото и координировать представление музыки и маркетинговых материалов артистов на платформе.

Новый хаб включает следующие инструменты и сервисы:

  • Promote — создание промо-графики и визуальных материалов для поддержки релизов на Apple Music и внешних каналах.
  • Apple Music Pitch — подача подробной информации о предстоящих релизах для редакционных подборок и плейлистов.
  • Media Requests — загрузка и управление пресс-фото и другими материалами для редакционного использования Apple Music.
  • Social Assets — генерация шаблонов для публикаций о релизах, достижениях и размещениях в социальных сетях.
  • Console — центральная панель для доступа и управления инструментами Apple Music Connect и правами пользователей.
  • Marketing Tools — создание партнерских ссылок, значков, встраиваемых плееров, QR-кодов и других промо-материалов.

Apple Music Connect ориентирован на продвижение и координацию релизов и не связан с одноимённой социальной платформой Apple Music Connect, закрытой в 2018 году, которая позволяла артистам напрямую делиться контентом с фанатами и повторяла судьбу ранее закрытой социальной сети Ping.

