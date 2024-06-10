Apple запретила разработчикам выпускать эмулятор ПК на iPhone и iPad

Apple запретила разработчикам выпускать эмуляторы ПК на iPhone и iPad, несмотря на недавние изменения в правилах App Store, позволяющие эмуляторы ретро-игровых консолей. Разработчики UTM, универсального эмулятора ПК для iOS, сообщили, что их приложение было отклонено Apple при рассмотрении для размещения в App Store.

Apple объяснила свое решение тем, что «ПК не является консолью». Кроме того, Apple также блокирует размещение приложения UTM в сторонних магазинах приложений в Европейском союзе.

Правило 4.7 Руководства по проверке приложений Apple охватывает «мини-приложения, мини-игры, потоковые игры, чат-боты, плагины и эмуляторы игр». UTM не прошел проверку на соответствие этому правилу, что оказалось неожиданным для разработчиков. Они заявили, что Apple отказалась нотариально заверить их приложение из-за нарушения правила 4.7.

Важно отметить, что страница с руководством по проверке приложений не указывает на правило 4.7 как часть Нотариального Руководства по проверке.

В настоящее время разработчики UTM не планируют оспаривать это решение. Они продолжат предоставлять приложение для iOS через «серые» методы загрузки, такие как компиляция и установка через Xcode.