Apple запатентовала замену Lightning в смартфонах iPhone

В компании работают над новыми технологиями, которые регулярно патентуются, но большинство из них так и остается существовать на бумаге.

На этот раз компания внесла заявку на новый, достаточно интересный патент. В нем описывают чехол, способный заряжать смартфоны.

В этом чехле будет две катушки, расположенные в противоположных сторонах аккумулятора.

Впрочем, подобное решение у компании уже есть и это чехол Smart Battery Case, но последний должен подключаться к разъему Lightning.

В опубликованном патенте чехол выполняет подобную задачу, но зарядка происходит беспроводным способом.

Также особенностью такого аксессуара становится возможность зарядки одновременно нескольких устройств благодаря двух катушкам.

Новый патент очередной раз намекает на то, что Apple ведет разработку новых смартфонов, в которых не будет каких-либо разъемов.