Apple запатентовала умный ремешок для мониторинга здоровья

Компания Apple получила патент на ремешок для смарт-часов, способный отслеживать параметры здоровья пользователя, сообщает портал Patently Apple.

Согласно данным патентного ведомства США (USPTO), ремешок оснащен датчиками, измеряющими частоту дыхания, артериальное давление и ЭКГ. Кроме того, инженеры Apple предложили оснастить ремешок модулями для передачи данных по беспроводной сети.

В описании патента также указано, что такие датчики можно встроить в крепление для шлема смешанной реальности Vision Pro, а также использовать в других видах одежды с эластичными материалами. Устройство можно будет заряжать беспроводным способом.

Всего за день USPTO опубликовало 38 патентов, выданных Apple.

Ранее компания представила новые iMac с чипом M4 и поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence, функции которой станут доступны в декабре, а дополнительные возможности будут добавлены в ближайшие месяцы.