Apple запатентовала прочный гибкий экран для будущего складного iPhone

Новый патент от Apple указывает на то, что компания не отказалась от разработки складного iPhone, а скорее решила сосредоточиться на создании прочного и надежного гибкого экрана для него.

Патент описывает композитную структуру экрана с различной толщиной стекла в разных частях, что позволит упрочнить его по углам и предотвратить образование «морщин» в месте сгибания.

Согласно ранее утечке информации о дорожной карте Apple, складной iPhone может появиться не ранее 2026 года.

Предполагается, что он будет иметь внешний экран с диагональю 6 дюймов и внутренний экран на 8 дюймов.

После успешного выпуска складного iPhone возможно появление складного планшета iPad с внутренним экраном размером 20 дюймов.

Также сообщается о планах компании выпустить складной MacBook в 2026 году, с разложенным экраном размерами 18,8″ и 20,3″, который в сложенном состоянии будет напоминать классический компьютер с диагоналями дисплея 15 и 13 дюймов соответственно. Официального комментария Apple по этому поводу пока нет.