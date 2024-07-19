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Apple запатентовала прочный гибкий экран для будущего складного iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Новый патент от Apple указывает на то, что компания не отказалась от разработки складного iPhone, а скорее решила сосредоточиться на создании прочного и надежного гибкого экрана для него.

Apple запатентовала прочный гибкий экран для будущего складного iPhone

Патент описывает композитную структуру экрана с различной толщиной стекла в разных частях, что позволит упрочнить его по углам и предотвратить образование «морщин» в месте сгибания.

Согласно ранее утечке информации о дорожной карте Apple, складной iPhone может появиться не ранее 2026 года.

Предполагается, что он будет иметь внешний экран с диагональю 6 дюймов и внутренний экран на 8 дюймов.

После успешного выпуска складного iPhone возможно появление складного планшета iPad с внутренним экраном размером 20 дюймов.

Также сообщается о планах компании выпустить складной MacBook в 2026 году, с разложенным экраном размерами 18,8″ и 20,3″, который в сложенном состоянии будет напоминать классический компьютер с диагоналями дисплея 15 и 13 дюймов соответственно. Официального комментария Apple по этому поводу пока нет.

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