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Apple запатентовала iPhone с экранами без выреза для камер

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Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало новую заявку от Apple, которая описывает конструкцию дисплея для будущих моделей iPhone. В документации говорится о возможности размещения фронтальных датчиков под экраном.

Apple запатентовала iPhone с экранами без выреза для камер

Согласно патентным изображениям, такая технология позволит камерам и сканерам, включая распознавание лица, работать правильно, находясь под активной областью дисплея. Это увеличит полезную площадь экрана и уберёт необходимость в вырезах.

Также в документации упоминается вариант с уменьшенным вырезом в верхней части экрана. Возможно, Apple сначала попробует переместить только один датчик под дисплей в рамках эксперимента.

Apple запатентовала iPhone с экранами без выреза для камер

Ранее появились слухи о том, что iPhone 17 Pro Max получит самый маленький вырез в серии, и описанный в патенте метод может помочь в этом. Apple, как обычно, не комментирует слухи о своих будущих продуктах.

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