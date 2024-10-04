Apple запатентовала гостевой режим для своих iPhone

Apple подала новый патент (US20240330491), который указывает на разработку гостевого режима для iPhone. Эта функция позволит владельцам устройств контролировать, какие приложения и функции будут доступны, когда кто-то другой пользуется их телефоном.

Согласно патенту, пользователи смогут ограничивать доступ к определённым приложениям и функциям на своём iPhone. Это значит, что если вы передадите свой телефон другому человеку, он сможет использовать только те возможности, которые вы разрешили.

Патент также указывает, что настройка гостевого режима позволит выбирать доступные приложения и функции. Более того, управление доступом будет возможно не только на самом устройстве, но и удалённо с другого устройства Apple, например, с iPhone или iPad. Это даст возможность настраивать параметры в реальном времени.

Хотя на iPhone уже существует функция управляемого доступа, она ограничивает использование только одного приложения одновременно. Новый гостевой режим, если он будет реализован, позволит вашему iPhone полноценно функционировать в чужих руках, сохраняя контроль над доступом.