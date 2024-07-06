Apple заметно улучшит камеру нового iPhone 16 Pro

Следующий флагманский iPhone 16 Pro будет иметь новую камеру с перископическим телеобъективом, который раньше был доступен только в модели 15 Pro Max.

Тайваньские производители линз Largan и GSEO увеличивают производство, чтобы готовиться к выпуску iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Новая камера будет иметь улучшенный зум и улучшенную стабилизацию изображения, что позволит делать лучшие фотографии даже при слабом освещении.

Предварительно известно, что iPhone 16 Pro получит улучшенный ультраширокоугольный модуль с 48-мегапиксельным сенсором, но разрешение телеобъектива останется 12 Мп.

Официальная презентация смартфонов iPhone 16 ожидается в осенний период 2024 года. Все модели этой линейки также получат доступ к новой системе искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая будет запущена в конце 2024 года или начале 2025 года.

Источник: DigiTimes.