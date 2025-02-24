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Apple закрыла доступ к платформе для разработки корпоративных приложений в РФ

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12 февраля Apple закрыла доступ к программе Apple Developer Enterprise Program (ADEP) для российских разработчиков.

Эта программа позволяла компаниям создавать приложения для iOS и распространять их среди сотрудников без публикации в App Store. Теперь все приложения, разработанные с использованием ADEP, перестали работать, обратил внимание «РБК».

Закрытие доступа было подтверждено представителями IT-рынка, которые сообщили, что Apple уведомила компании о прекращении действия сертификатов. Ранее компания уже приостановила поддержку российских банков и платёжных систем.

Согласно новым санкциям, американским компаниям запрещено предоставлять ряд IT-услуг в России, что также коснулось Apple. Несмотря на отсутствие объяснений от компании, эксперты предполагают, что ограничения связаны с международным законодательством.

Сейчас российские компании ищут альтернативы ADEP, но пока что не могут найти полноценный аналог. Некоторые перешли на технологии веб-приложений, однако это решение имеет ограничения.

Компании вынуждены адаптироваться, используя стандартные инструменты Apple, такие как TestFlight, для тестирования приложений.

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