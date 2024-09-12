Apple задает новый тренд: фотокнопка из iPhone 16 появится на Android-смартфонах

Производители Android-смартфонов решили воспользоваться идеей, появившейся в iPhone 16, и добавят фотокнопки в свои новые устройства. По информации инсайдеров, компании OPPO и Nubia планируют внедрить аналогичные функции.

Глава Nubia, Ни Фэй, сообщил, что новый смартфон Nubia Z70 Ultra будет оснащен специальной кнопкой для управления камерой. Эта клавиша будет двухступенчатой: первое нажатие фокусирует камеру, а второе делает снимок.

Также кнопка появится в OPPO Find X8, презентация которого ожидается этой зимой. Пока неясно, будет ли она сенсорной или механической.

Напомним, что кнопка Camera Control в iPhone 16 позволяет быстро открывать камеру, настраивать её и делать фотографии.

Хотя аналогичные решения существуют и у других брендов, Apple часто задает новые тренды, поэтому можно ожидать, что подобные кнопки начнут появляться у многих производителей смартфонов.