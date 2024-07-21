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Apple Watch Ultra спасли мужчину от гибели, когда его унесло в море

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Обладатель умных часов Apple Watch Ultra стал героем спасательной операции после того, как его унесло в море в заливе Байрон, Австралия. Рик Ширман, занимавшийся бодисёрфингом на момент происшествия, оказался в беде, но благодаря своему гаджету на запястье удалось вызвать экстренную помощь.

После нескольких ударов волнами и появления судорог, Ширман осознал, что не сможет выбраться самостоятельно. Быстро активировав функцию экстренной помощи на своих Apple Watch Ultra, он связался с австралийскими службами экстренной помощи через сотовую связь.

Часы позволили Рику оставаться на связи в течение часа, пока на место происшествия не прибыли сотрудники спасательной службы.

Этот случай вызвал восхищение специалистов и привел к пересмотру организации спасательных операций. Обычно решение подобных ситуаций в открытом море занимает много времени, а иногда даже дни. Однако, благодаря возможностям модели Apple Watch Ultra, которая может работать на глубине до 100 метров, спасательная операция была проведена в значительно более короткие сроки.

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