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Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получат лишь минимальные обновления

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получат лишь минимальные обновления

По данным колумниста Bloomberg Марка Гурмана, ожидаемые в сентябре модели Apple Watch Series 12 и Ultra 4 не претерпят существенных изменений: производительность останется на уровне, заданном ещё девятым поколением устройств. Линейка SE, по имеющейся информации, в этом цикле обновления не получит вовсе.

Журналист отмечает, что усовершенствования затронут преимущественно алгоритмы, отвечающие за отслеживание показателей здоровья и физической активности пользователей. При этом внешний вид и эргономика часов — то, на что покупатели обращают внимание в первую очередь, — останутся без изменений.

Вместе с тем, по словам Гурмана, отсутствие заметных обновлений не свидетельствует о бездействии компании: в Apple ведётся работа над масштабным редизайном устройства, которое должно получить неинвазивный датчик для измерения уровня глюкозы. Однако появление такой модели на рынке ожидается не раньше конца текущего десятилетия.

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