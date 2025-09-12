Apple Watch получат функцию уведомлений о гипертонии с разрешением FDA

Функция обнаружения гипертонии на Apple Watch получила одобрение FDA и станет доступна уже на следующей неделе, сообщает 9to5Mac.

Apple заявила о предстоящем разрешении при анонсе Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. Теперь оно официально получено.

Новая функция будет поддерживаться на моделях Apple Watch Series 9 и новее, а также на Apple Watch Ultra 2 и последующих, расширяя возможности за пределы только что представленных устройств. Уведомления о гипертонии будут доступны в США и более чем 150 странах, при этом в некоторых регионах может потребоваться отдельное одобрение регуляторов.

Система использует оптический датчик сердечного ритма Apple Watch для анализа реакции кровеносных сосудов на протяжении 30 дней и уведомляет пользователя о признаках хронической гипертонии. Это заболевание затрагивает около 1,3 миллиарда взрослых по всему миру и часто остаётся невыявленным из-за отсутствия симптомов.

Технология разработана с использованием машинного обучения и данных исследований более 100 000 участников. В клинических испытаниях, проведённых с участием более 2 000 человек, функция показала эффективность. Ожидается, что в первый год она уведомит свыше миллиона людей с ранее не диагностированной гипертонией.

Пользователям, получившим уведомление, рекомендуется измерять давление в течение семи дней с помощью стороннего тонометра и передавать результаты медицинским специалистам, следуя рекомендациям Американской кардиологической ассоциации.

Функция будет доступна в watchOS 26 с выпуском обновления в понедельник, 15 сентября.