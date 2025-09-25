Apple Watch 2025: обзор моделей Ultra 3, Series 11 и SE 3

В 2025 году Apple представила три новых смарт-часа: флагманские Apple Watch Ultra 3, обновлённые Apple Watch Series 11 и бюджетные Apple Watch SE 3. Все модели работают на watchOS 26, поддерживают Apple Intelligence и предлагают расширенные функции для здоровья, фитнеса и связи. Цены варьируются от $249 до $799, что позволяет выбрать устройство под разные потребности.

Apple Watch Ultra 3

Ultra 3 сочетает в себе смарт-часы, высокопроизводительный фитнес-компаньон и надёжный инструмент для навигации. Корпус из титана и крупный OLED-дисплей с уменьшенными рамками обеспечивают яркую и информативную картинку. Новинка поддерживает двустороннюю спутниковую связь для отправки сообщений и передачи координат в местах без покрытия.

Часы оснащены 5G, аккумулятор держит от 42 до 72 часов, а GPS-тренировки до 20 часов. Доступны функции мониторинга давления, оценка сна и другие инструменты здоровья. Цена стартует с $799.

Apple Watch Series 11

Series 11 предлагает большинство функций Ultra 3 в более лёгком и компактном корпусе с улучшенным стеклом Ion X, устойчивым к царапинам. Часы поддерживают 5G, новый Workout Buddy, уведомления о давлении и оценку сна, а также жесты на запястье и Live Translation в сообщениях.

Аккумулятор обеспечивает 24 часа работы, быстрая зарядка добавляет 8 часов за 15 минут. Модель не поддерживает спутниковую связь и отличается менее прочным корпусом. Цена стартует с $399.

Apple Watch SE 3

SE 3 стал заметно мощнее: поддерживает Always-On дисплей, быстрый заряд, 5G и функции Apple Intelligence, включая Workout Buddy. Доступны оценка сна, сенсор температуры запястья и уведомления о апноэ во сне.

Часы не оснащены датчиком давления, пульса или ЭКГ, но остаются подходящим выбором для новичков и семейного использования, включая поддержку Apple Watch для детей. Цена стартует с $249.

