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Apple выпустит в 2025 году HomePod с 7-дюймовым экраном

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Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple планирует выпустить новый умный домашний хаб с 7-дюймовым экраном в 2025 году. Он считает, что это будет «самый значимый релиз Apple в этом году», который поможет компании занять более важную позицию на рынке умных домов.

Гурман описал устройство как «более компактный и дешевый iPad», который позволит пользователям управлять бытовой техникой, общаться через FaceTime и выполнять другие задачи. Ранее несколько источников упоминали о HomePod с экраном, и, похоже, это один и тот же продукт.

Аналитик Минг-Чи Куо также сообщил, что новый HomePod будет иметь дисплей размером 6-7 дюймов, чип A18 и поддержку Apple Intelligence, и начнет массовое производство во второй половине 2025 года.

Устройство будет работать под управлением новой операционной системы «homeOS» с настраиваемым главном экраном и поддержкой Siri, Apple Intelligence и HomeKit.

Хаб сможет выполнять функции системы домашней безопасности, отображая видео с камер, а встроенная камера позволит проводить видеозвонки. Устройство будет конкурировать с Google Nest Hub и Amazon Echo Show.

Неясно, будет ли использоваться бренд HomePod или появится новое название, например, Apple Home. Кроме того, ожидается, что Apple выпустит внутреннюю камеру, работающую с хабом.

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