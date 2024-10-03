Apple выпустит умные колонки с ИИ, дисплеем и HomeOS

Apple уже в следующем году может выпустить новинку — интеллектуальный дисплей.

По информации агентства Bloomberg, этот дисплей будет работать на новой операционной системе homeOS, основанной на tvOS от Apple TV. Ожидается, что homeOS будет иметь схожие функции с программным обеспечением для HomePods.

Интеллектуальный дисплей Apple будет интегрирован с приложениями, такими как «Календарь», «Заметки» и «Дом», и сможет поддерживать функции Apple Intelligence, которых в данный момент не хватает умным колонкам HomePods.

Сообщается, что компания уже тестировала прототипы дисплея, которые можно будет крепить на стену с помощью магнитов.

Слухи о подобном устройстве ходят уже давно. Предполагаемый дизайн варьируется от HomePod с экраном до более сложного роботизированного дисплея, который сможет отслеживать местоположение пользователя во время видеозвонков.

Однако аналитики из 9to5Mac и MacRumors считают, что более вероятно появление традиционного устройства в формате, похожем на iPad, которое будет поддерживать как голосовое, так и жестовое управление.

Существует вероятность, что новый дисплей сможет работать в режиме iPhone StandBy, что добавит ему функциональности. По мнению экспертов, это устройство будет проще и доступнее, чем iPad, что поможет ему быстро завоевать популярность. В целом, выход интеллектуального дисплея от Apple ожидается в ближайшем будущем, и он может стать важным шагом в расширении экосистемы умного дома компании.