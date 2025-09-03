Apple выпустит складной iPhone в 2026 году, iPad — двумя годами позже

Компания Apple намерена представить свой первый складной iPhone в 2026 году, а в 2028-м — планшет с гибким экраном. Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо, чьи данные подтверждаются несколькими источниками. Смартфон войдёт в линейку iPhone 18 и станет началом новой категории устройств.

Ранее ходили предположения, что первым гибким устройством Apple станет либо MacBook, либо iPad, однако теперь аналитики сходятся во мнении, что стартует именно iPhone. Планшет с гибким дисплеем, по предварительным данным, будет иметь экран от 18 до 20 дюймов в разложенном виде и компактный корпус при складывании.

Оба устройства получат ультратонкое защитное стекло, поставщиком которого выступит компания Corning. За обработку и подготовку компонентов будет отвечать General Interface Solutions.

По прогнозам, в 2026 году Apple может реализовать от 8 до 10 миллионов складных iPhone, а в 2027 году — до 25 миллионов. Ожидается, что планшет будет стоить значительно дороже, что может ограничить его продажи.