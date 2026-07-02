Apple выпустит публичную бета-версию iOS 27 в июле

Компания Apple ранее сообщила, что первая публичная бета-версия iOS 27 выйдет в июле — таким образом, релиз ожидается в течение текущего месяца. Ориентировочно она последует за третьей или четвёртой бета-версией для разработчиков.

Судя по истории предыдущих релизов, публичные бета-версии iOS с 16-й по 26-ю версию выходили в период с 11 по 24 июля: бета iOS 26 была выпущена 24 июля 2025 года, iOS 18 — 15 июля 2024 года, iOS 17 — 12 июля 2023 года, а iOS 16 — 11 июля 2022 года.

После выхода публичной беты установить её бесплатно сможет любой пользователь совместимого iPhone. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте beta.apple.com, затем в настройках устройства перейти в раздел «Основные» → «Обновление ПО» → «Бета-версии» и выбрать публичную бету iOS 27.

Для нетерпеливых пользователей уже сейчас доступна возможность установить бета-версию для разработчиков. При этом отмечается, что бета-версии любого типа нередко содержат ошибки и проблемы с производительностью, которые могут затрагивать в том числе работу с CarPlay, поэтому перед установкой рекомендуется создать резервную копию устройства.

iOS 27 будет совместима с iPhone 11 и более новыми моделями, однако функции Apple Intelligence, включая обновлённую версию Siri, будут доступны только на iPhone 15 Pro и новее. Для доступа к ИИ-версии Siri предусмотрен лист ожидания, воспользоваться которым можно будет в настройках устройства. Помимо новой Siri, iOS 27 получит обновления дизайна Liquid Glass, улучшения производительности и расширенные функции защиты детей.