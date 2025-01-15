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Apple выпустит первый iPhone с американским процессором в 2025 году

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Apple планирует представить в 2025 году свой первый iPhone, использующий процессор, произведенный в США.

Тайваньская компания TSMC, которая производит чипы для Apple, готова запустить новое производство на своем заводе в Аризоне. Первая партия чипов ожидается в этом квартале.

Тестовое производство процессоров для iPhone уже завершено, и Apple сейчас оценивает их качество. Если результаты будут удовлетворительными, компания сможет выпустить первые iPhone, собранные в США. Ранее Apple в основном производила свои устройства в Китае.

Процессоры, сделанные в США, скорее всего, будут установлены в iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также могут использоваться для новых моделей умных часов Apple Watch Ultra 2.

Запуск производства чипов в США должен стать важным шагом в рамках программы «Сделано в Америке», о которой Apple объявила в 2022 году.

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