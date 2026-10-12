Apple выпустит новый бюджетный iPad только в 2027 году

Обновлённая версия базового планшета Apple появится не раньше начала 2027 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

По информации источника, компания разрабатывает новые модели начального уровня под кодовыми обозначениями J581 и J582. Их выход ожидается в первые месяцы следующего года.

Также на 2027 год запланировано обновление iPad Air, который может впервые получить OLED-дисплей. Кроме того, Apple готовит следующее поколение iPad Pro. Одним из возможных изменений станет внедрение испарительной камеры для более эффективного охлаждения устройства и поддержания производительности.

При этом новый iPad mini, согласно имеющимся сведениям, компания намерена представить уже в конце октября 2026 года. Официальные сроки выхода перечисленных устройств пока не объявлены.