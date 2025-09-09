Apple выпустит MacBook Pro с OLED-дисплеями в конце 2026 года

Apple планирует представить новые модели MacBook Pro с OLED-дисплеями в следующем году, сообщает южнокорейское издание The Elec.

Панели для 14- и 16-дюймовых MacBook Pro будут производиться компанией Samsung Display, которая, как ожидается, станет единственным поставщиком новых экранов. Производство панелей планируется начать во втором квартале 2026 года, а некоторые комплектующие — уже в первом квартале. Прототипы будут создаваться на фабрике Samsung Gen 8 OLED A6 в конце текущего года.

Компания Apple ищет способы снизить стоимость отдельных компонентов. Samsung разработала новые элементы для панелей, однако возможны задержки, если они не будут соответствовать требованиям Apple.

Ожидается, что на начальном этапе выпустят около 2–3 млн устройств, при этом производственные мощности Samsung позволяют выпускать до 10 млн единиц в год при необходимости.

По сравнению с текущими моделями MacBook Pro с mini-LED-дисплеями, OLED-технология может обеспечить более высокую яркость, улучшенную контрастность с глубокими черными оттенками, а также большую энергоэффективность для увеличения времени работы аккумулятора.

Запуск новых устройств намечен на четвертый квартал 2026 года, с октября по декабрь. Этот отчет подтверждает планы Apple на значительное обновление линейки MacBook Pro в следующем году.