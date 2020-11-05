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Apple выпустит 2,5 миллиона MacBook с собственными чипами к февралю 2021 года

05.11.2020 15:11

Apple планирует к февралю 2021 года выпустить около 2,5 миллионов ноутбуков MacBook на базе собственных процессоров. Гигант из Купертино попросил своих поставщиков произвести эту сумму и стремится быстро отказаться от использования процессоров Intel.

Согласно отчету AsiaNikkei, компания раздает первые заказы на первые MacBook, которые будут оснащены новыми процессорами Apple Silicon . Эта цифра составляет около 20 процентов от общего объема поставок MacBook с 2019 года, из которых, согласно источникам, было отгружено 12,6 миллиона единиц. Кроме того, Apple уже разместила заказы на свои iPhone предыдущего поколения, поскольку ожидается, что они увидят высокие продажи во время курортного сезона, поскольку флагманский продукт 2020 года уже пережил задержку на месяц из-за пандемии.

Для тех, кто не знает, Apple объявила, что в начале этого года она переходит на проприетарный дизайн чипа для своих ноутбуков и настольных компьютеров . Этот шаг, по сути, позволил бы компании снизить свою зависимость от Intel и привести ее в соответствие с другими продуктами, такими как iPhone, которые всегда использовали проприетарные чипы. Apple планирует провести онлайн-мероприятие по запуску 10 ноября 2020 года, на котором компания анонсирует MacBook с процессорами Apple Silicon.

Кроме того, на следующей неделе также начнутся поставки iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max после первоначальной задержки. Компания уже видит более высокий, чем ожидалось, спрос на свою последнюю линейку iPhone, что также вызвало проблемы из-за ограничений предложения. Таким образом, согласно источникам, близким к этому , Apple также перераспределяет ресурсы с iPad на iPhone 12 Pro .

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