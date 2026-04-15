Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS 26.5, iPadOS 26.5 и других ОС

Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS 26.5, iPadOS 26.5 и других ОС

Компания Apple представила вторые публичные бета-версии будущих обновлений iOS 26.5, iPadOS 26.5, watchOS 26.5 и tvOS 26.5. Обновления стали доступны для тестирования спустя день после выхода сборок для разработчиков.

Участники программы бета-тестирования могут установить версии после регистрации на сайте Apple через раздел обновлений в настройках устройств.

В iOS 26.5 и iPadOS 26.5 тестируется функция Suggested Places, которая предлагает пользователям рекомендации по близлежащим локациям. Также сообщается о подготовке к внедрению рекламных блоков в приложении Apple Maps.

Кроме того, Apple продолжает тестирование сквозного шифрования для RCS-сообщений между пользователями iPhone и Android, а также ряда функций, включая проксими-подключение, пересылку уведомлений и поддержку Live Activities для сторонних носимых устройств в странах ЕС.

