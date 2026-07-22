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Apple выпустила Safari Technology Preview 248 с исправлениями ошибок

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple выпустила Safari Technology Preview 248 с исправлениями ошибок

Компания Apple выпустила обновление для экспериментального браузера Safari Technology Preview, впервые представленного в марте 2016 года и предназначенного для тестирования функций, планируемых к внедрению в будущих версиях Safari.

Версия Safari Technology Preview 248 включает исправления и обновления для функций специальных возможностей, CSS, редактирования, форм, изображений, JavaScript, медиа, навигации, работы с сетью, рендеринга, SVG, прокрутки, безопасности, хранения данных, Web API, Web Inspector, WebDriver и WebRTC.

Текущая версия браузера совместима с устройствами под управлением macOS Tahoe и macOS Golden Gate — новейшей версии операционной системы. Обновление доступно через механизм программного обновления в системных настройках для всех пользователей, ранее загрузивших браузер с сайта Apple. Полные примечания к выпуску размещены на сайте Safari Technology Preview.

Целью Apple при разработке Safari Technology Preview является сбор обратной связи от разработчиков и пользователей относительно процесса создания браузера. Программа способна работать параллельно с основной версией Safari и, хотя ориентирована на разработчиков, не требует наличия учётной записи разработчика для загрузки и использования.

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