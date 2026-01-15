Главная » Новости

Apple выпустила Safari Technology Preview 235 с исправлениями и улучшениями

Компания Apple представила обновлённую версию экспериментального браузера Safari Technology Preview 235, впервые выпущенного в марте 2016 года. Этот браузер создан для тестирования функций, которые планируется внедрить в будущих стабильных версиях Safari.

Обновление включает исправления и улучшения работы с CSS, Canvas, буфером обмена, редактированием, кодировкой, формами, HTML, JavaScript, MathML, мультимедиа, сетевыми соединениями, рендерингом, SVG, Web API, Web Inspector, WebAssembly и WebRTC.

Новая версия Safari Technology Preview совместима с компьютерами на macOS Sequoia и macOS Tahoe. Скачать обновление можно через «Обновление ПО» в настройках системы или на сайте Apple для всех, кто уже установил браузер. Полные примечания к выпуску доступны на официальном сайте Safari Technology Preview.

Safari Technology Preview позволяет Apple получать обратную связь от пользователей и разработчиков о процессе развития браузера. Он может работать параллельно с обычной версией Safari и не требует наличия учётной записи разработчика для загрузки и использования.

