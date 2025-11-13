Главная » Новости

Apple выпустила Safari Technology Preview 232 с исправлениями и улучшениями

Компания Apple представила обновление Safari Technology Preview 232, экспериментальной версии браузера, впервые появившейся в марте 2016 года. Эта версия предназначена для тестирования функций, которые планируются к внедрению в будущих релизах Safari.

Обновление включает исправления и улучшения для CSS, JavaScript, Media, Rendering, SVG, Storage, Web API и Web Inspector. Текущая версия совместима с компьютерами под управлением macOS Sequoia и macOS Tahoe, последними версиями macOS.

Установить обновление можно через раздел «Обновление ПО» в Системных настройках всем пользователям, которые скачали браузер с сайта Apple. Подробные заметки к релизу доступны на официальном сайте Safari Technology Preview.

Цель Apple с выпуском Safari Technology Preview — получать отзывы от разработчиков и пользователей о процессе разработки браузера. Программа может работать параллельно с обычной версией Safari, при этом для её использования не требуется аккаунт разработчика.

