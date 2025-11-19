Apple выпустила обновлённую прошивку для аксессуаров с USB‑C и клавиатур

Компания Apple представила новые версии прошивок для ряда аксессуаров, включая адаптер питания 140 Вт с USB‑C, Magic Trackpad 2, Magic Trackpad USB‑C, Magic Keyboard с Touch ID и Magic Keyboard с Touch ID и цифровой клавиатурой.

Подробности изменений в прошивках не раскрываются, но обновления могут содержать улучшения производительности и меры безопасности. Прошивки для аксессуаров обновляются редко: последняя версия для Magic Keyboard вышла более года назад.

Для моделей USB‑C Magic Trackpad и клавиатур, выпущенных в октябре 2024 года, это первая прошивка после релиза. На момент выхода Magic Trackpad USB‑C имел версию 3.1.1, клавиатуры — 3.1.4. После обновления у всех устройств установится версия 3.1.9.

Прошивка Magic Trackpad 2 обновилась с версии 3.1.1 до 3.1.8. Адаптер питания 140 Вт получил обновление с версии 1.4.73 до 1.4.84.

Обновления устанавливаются автоматически, если аксессуар подключён к устройству с iOS, iPadOS, macOS, tvOS или visionOS.