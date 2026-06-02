Apple выпустила обновление для устранения дефекта iPhone 17

Компания Apple выпустила обновление iOS 26.5.1, которое устраняет обнаруженный ранее дефект смартфонов серии iPhone 17. Об этом сообщило издание Notebookcheck.

Проблема была выявлена около полугода назад. Владельцы устройств заметили, что после полной разрядки аккумулятора смартфон переставал реагировать на проводную зарядку и не включался. При этом пользователи нашли временное решение: восстановить работу устройства удавалось с помощью беспроводной зарядки.

Apple признала наличие неисправности и выпустила программное обновление, предназначенное для ее устранения. В компании не стали раскрывать причины возникновения сбоя, однако подтвердили, что проблема была решена после выхода iOS 26.5.1.

Также в Apple отметили, что дефект затронул ограниченное число владельцев устройств серии iPhone 17.

В конце мая портал BGR опубликовал перечень наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивались пользователи iPhone 17. Среди них были названы мягкий алюминиевый корпус и сокращение времени автономной работы после установки обновлений операционной системы.

Обновление iOS 26.5.1 стало очередным пакетом исправлений, направленных на повышение стабильности работы устройств и устранение выявленных технических недостатков.