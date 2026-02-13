Apple выпустила новую бета-версию прошивки для AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4

Компания Apple представила новую бета-версию прошивки для моделей AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4. На данный момент обновление доступно только для разработчиков и имеет номер сборки 8B5034f. Информации о конкретных изменениях в прошивке пока нет, так как Apple не тестирует новые обновления iOS в этот момент.

С выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe Apple добавила возможность установки бета-прошивки через интерфейс настроек AirPods при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac, что упрощает процесс тестирования новых версий для разработчиков.