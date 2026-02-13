Главная » Новости

Apple выпустила новую бета-версию прошивки для AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple выпустила новую бета-версию прошивки для AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4

Компания Apple представила новую бета-версию прошивки для моделей AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4. На данный момент обновление доступно только для разработчиков и имеет номер сборки 8B5034f. Информации о конкретных изменениях в прошивке пока нет, так как Apple не тестирует новые обновления iOS в этот момент.

С выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe Apple добавила возможность установки бета-прошивки через интерфейс настроек AirPods при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac, что упрощает процесс тестирования новых версий для разработчиков.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.