Главная » Новости

Apple выпустила новое обновление прошивки для AirTag 2

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple выпустила новое обновление прошивки для AirTag 2

Apple представила обновлённую прошивку для трекеров AirTag второго поколения. Новая версия имеет номер 3.0.49 и заменяет предыдущую 3.0.45. Это уже второе обновление прошивки для AirTag 2.

Компания не раскрыла конкретные изменения, включённые в обновление. Обычно такие релизы содержат исправления ошибок и улучшения работы устройства на уровне системы.

В предыдущем обновлении Apple скорректировала звуковой сигнал, используемый при обнаружении нежелательного трекера, чтобы упростить его поиск с помощью функции Precision Finding.

По данным компании, прошивка распространяется одновременно на все устройства, в отличие от ранних моделей, где обновления могли внедряться поэтапно. Проверить версию прошивки можно через приложение Find My в разделе устройств.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.