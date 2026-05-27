Apple выпустила новое обновление прошивки для AirTag 2

Apple представила обновлённую прошивку для трекеров AirTag второго поколения. Новая версия имеет номер 3.0.49 и заменяет предыдущую 3.0.45. Это уже второе обновление прошивки для AirTag 2.

Компания не раскрыла конкретные изменения, включённые в обновление. Обычно такие релизы содержат исправления ошибок и улучшения работы устройства на уровне системы.

В предыдущем обновлении Apple скорректировала звуковой сигнал, используемый при обнаружении нежелательного трекера, чтобы упростить его поиск с помощью функции Precision Finding.

По данным компании, прошивка распространяется одновременно на все устройства, в отличие от ранних моделей, где обновления могли внедряться поэтапно. Проверить версию прошивки можно через приложение Find My в разделе устройств.