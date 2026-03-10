Главная » Новости

Apple выпустила iOS 26.4 Beta 4 с новыми смайликами и поддержкой iPhone 17e

Компания Apple продолжает тестирование iOS 26.4, и четвёртая бета-версия стала доступна для разработчиков и участников публичного бета-тестирования. В новых сборках появляются меньше нововведений, однако этот релиз включает новые эмодзи и несколько других изменений.

В числе добавленных смайликов — тромбон, сундук с сокровищами, искажённое лицо, волосатое существо, облако сражения, косатка и оползень. Также появились новые варианты цвета кожи для борцов и танцоров с ушками, а для балерины добавлен нейтральный гендерный вариант.

Функция доступности, ранее называвшаяся «Уменьшение выделения», переименована в «Снижение ярких эффектов». Она предназначена для минимизации мерцания и подсветки при взаимодействии с элементами интерфейса, такими как кнопки и клавиатура.

В четвёртой бета-версии iOS 26.4 Apple убрала тестирование сквозного шифрования RCS, которое ранее проверялось в трёх предыдущих бета-версиях. Компания уточнила, что функция полной шифровки сообщений iPhone‑to‑Android будет внедрена в будущих обновлениях, а iMessage остаётся зашифрованным по умолчанию.

Кроме того, iOS 26.4 и iPadOS 26.4 Beta 4 впервые поддерживают установку на новые устройства — iPhone 17e и iPad Air M4.

