Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 27 с новыми функциями

Apple продолжает работу над iOS 27 в преддверии её запуска в сентябре, и на данный момент разработчикам стала доступна четвёртая бета-версия системы. Количество изменений по сравнению с предыдущими бета-версиями сократилось, однако новые функции всё же появились.

В приложении Apple TV, в разделе настроек, добавлен переключатель автоматической загрузки — при его включении система будет автоматически скачивать два следующих эпизода сериалов, просмотр которых уже начат, а после их просмотра эпизоды будут удаляться. В настройках приложения «Фото» появился переключатель «Масштабировать фото по размеру экрана», который слегка увеличивает фотографии, близкие по пропорциям к экрану устройства; по умолчанию функция включена.

Функция отображения фрагмента обоев в Центре уведомлений, добавленная в третьей бета-версии, была удалена — ранее при свайпе можно было увидеть вырезанное изображение объекта с обоев на главном экране.

Изменился интерфейс выбора голоса Siri: на устройствах без возможности настройки персонального голоса интерфейс приобрёл вид, аналогичный выбору голосов и акцентов для кастомизации, а на устройствах с такой возможностью появилось больше вариантов голосов, которые, по заявлению Apple, станут доступны позже. Функция персонального голоса Siri пока ограничена моделями iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.

В разделе настроек Siri добавлена опция регулировки длины предпросмотра — можно выбрать до пяти строк или отключить предпросмотр полностью. В разделе специальных возможностей появился переключатель «Всегда показывать запрос», отображающий на экране транскрипцию произнесённого запроса к Siri. При открытии интерфейса поиска или запроса Siri через свайп вниз теперь показывается экран-заставка с пояснением работы функции.

В разделе настроек камеры добавлена возможность выбора формата ProRes Log при включённой поддержке Apple ProRes: доступны варианты Log и Log 2, при этом Log 2 является более новым форматом и сохраняет больше информации в файле, обеспечивая дополнительную гибкость при цветокоррекции и последующем монтаже.

Также появилась возможность включать или отключать функцию Connectivity Assist отдельно для каждой Wi-Fi сети независимо от общего переключателя. Изменился внешний вид настроек AirPods в Пункте управления, в том числе добавлены дополнительные варианты режима адаптивного шумоподавления.

Кроме того, в коде четвёртой бета-версии iOS 27 обнаружены упоминания iPhone с двумя аккумуляторами — в частности, строка о том, что «аккумуляторы в этом iPhone работают в штатном режиме». Это может указывать на складной iPhone Ultra, который, как ожидается, получит конструкцию с двумя батареями.