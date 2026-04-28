Apple выпустила четвертую бета-версию macOS Tahoe 26.5 для разработчиков

Компания Apple открыла разработчикам доступ к четвертой тестовой сборке будущего обновления macOS Tahoe 26.5. Новая версия появилась через неделю после выхода третьей беты.

Установить macOS Tahoe 26.5 можно через приложение «Системные настройки»: для этого нужно перейти в раздел «Основные», затем выбрать пункт «Обновление ПО». Для получения тестовых сборок необходимо включить бета-обновления и использовать бесплатную учетную запись разработчика.

В первых трех бета-версиях macOS Tahoe 26.5 заметных новых функций обнаружено не было. Предполагается, что обновление в основном направлено на исправление ошибок и повышение стабильности работы системы.

По состоянию на 13:05 обновление также стало доступно участникам программы публичного бета-тестирования.

