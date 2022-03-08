Apple выпускает дополнительные автономные серебристо-черные трекпад Magic Trackpad, Magic Keyboard и Magic Mouse

Объявляя о новом Studio Display, Apple заявила, что выпускает автономные дополнительные серебристо-черные трекпад Magic Trackpad, Magic Keyboard и Magic Mouse.

Это та же переработанная Magic Keyboard, которую Apple представила во время прошлогоднего мероприятия Spring Loaded, но теперь в новом серебристо-черном цвете. Раньше он был доступен только при покупке нового 24-дюймового iMac в соответствующих цветах.

Он предлагает Touch ID, новые клавиши для смайликов, Spotlight, «Не беспокоить» и блокировку вашего Mac. Magic Keyboard также поставляется в версии с цифровой клавиатурой.

Тем не менее, Magic Mouse по-прежнему имеет тот же старый порт Lightning на задней панели продукта, что делает невозможным использование во время зарядки.

Все продукты доступны в Apple Store, доставка осуществляется всего за один день. Вы можете найти Magic Keyboard в этом новом серебристо-черном варианте здесь за 199 долларов.

Полная трансляция события — https://astera.ru/news/meropriyatie-apple-peek-performance/