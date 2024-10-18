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Apple вводит две новые функции, позволяющие компаниям выделяться на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Apple анонсировала две новые функции, позволяющие компаниям выделяться на iPhone.

Функция Branded Mail позволит отображать название и логотип компании в электронных письмах, а Business Caller ID будет показывать название, логотип и отдел компании во время звонков.

Эти нововведения помогут пользователям легче идентифицировать легальные компании и избегать спама.

Обе функции входят в инструмент Apple Business Connect, который позволяет компаниям размещать свои объявления в приложениях и сервисах Apple. Компании смогут улучшать видимость своих объявлений, добавляя информацию, фотографии и предложения.

Ожидается, что эти функции будут доступны в конце года, в настоящее время они находятся на этапе тестирования.

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