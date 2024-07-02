Apple введет подписку на продвинутые функции iPhone

Apple работает над внедрением новой подписки, которая предоставит пользователям дополнительные функции искусственного интеллекта (ИИ) в рамках пакета Apple Intelligence.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, эта подписка будет включать доступ к нейронным сетям и ИИ-функциям, разработанным на основе алгоритмов таких компаний, как OpenAI и Google.

Пакет Apple Intelligence был представлен в июне 2024 года и предлагает пользователю доступ к различным ИИ-функциям, включая генерацию фотографий и стикеров, составление краткого пересказа веб-сайтов и улучшенного голосового помощника Siri.

С выходом iOS 18 владельцы iPhone и других устройств Apple смогут наслаждаться всеми преимуществами ИИ.

По словам Марка Гурмана, Apple планирует представить еще более продвинутые функции ИИ, которые будут доступны через платную подписку под названием Apple Intelligence+.

Подписка будет необязательной, а ее стоимость и точная дата выхода будут объявлены позже, вероятно, в 2025 году.