Главная » Новости

Apple внесла неожиданные изменения в характеристики нового iPad Air

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Apple внесла неожиданные изменения в технические характеристики нового поколения iPad Air, который оснащен мощным процессором M2.

В ходе официальной презентации компания заявила, что устройство будет оборудовано 10-ядерным графическим чипом. Однако, на обновленной странице с техническими спецификациями на сайте Apple появилось упоминание о 9-ядерной конфигурации графического чипа.

Журналисты портала 9To5Mac, предположили, что такая необычная конфигурация GPU может быть связана с возможными дефектами в чипах. Возможно, одно ядро было отключено из-за обнаруженных дефектов, которые могли повлиять на нормальную работу устройства.

Пока нет официальных заявлений со стороны Apple о причинах такой изменения.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.