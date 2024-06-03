Apple внесла неожиданные изменения в характеристики нового iPad Air

Apple внесла неожиданные изменения в технические характеристики нового поколения iPad Air, который оснащен мощным процессором M2.

В ходе официальной презентации компания заявила, что устройство будет оборудовано 10-ядерным графическим чипом. Однако, на обновленной странице с техническими спецификациями на сайте Apple появилось упоминание о 9-ядерной конфигурации графического чипа.

Журналисты портала 9To5Mac, предположили, что такая необычная конфигурация GPU может быть связана с возможными дефектами в чипах. Возможно, одно ядро было отключено из-за обнаруженных дефектов, которые могли повлиять на нормальную работу устройства.

Пока нет официальных заявлений со стороны Apple о причинах такой изменения.