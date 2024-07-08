Apple Vision Pro могла пугать людей пауками и мышами из-за уязвимости

Apple исправила проблему с их новыми очками Vision Pro. Раньше веб-сайты могли выводить на экран очков страшные изображения насекомых и животных, которые могли напугать пользователей.

Но теперь Apple исправила эту уязвимость. Проблема была связана с браузером Safari, который использовался в очках Vision Pro и мог отображать пугающие картинки на определенных веб-сайтах.

Хотя сама уязвимость не была опасной для пользователей, внезапное появление больших и движущихся изображений пауков, летучих мышей и других животных могло вызвать страх и дискомфорт.

Эксперты говорят, что любой сайт можно настроить таким образом, чтобы он показывал разный контент для разных устройств, включая смартфоны, компьютеры и очки дополненной и виртуальной реальности.

Уязвимость была обнаружена исследователем по информационной безопасности Райаном Пикреном в феврале этого года. После того как он сообщил об этой проблеме инженерам Apple, они исправили ее в июньском обновлении операционной системы visionOS 1.2.