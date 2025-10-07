Apple вернула Slide Over в iPadOS 26.1 beta 2

Во второй тестовой версии iPadOS 26.1 компания Apple вновь добавила функцию Slide Over, ранее исключённую из системы после перехода на обновлённую модель многозадачности с оконным интерфейсом. Некоторые пользователи iPad выразили заинтересованность в возвращении этой возможности.

Обновлённый Slide Over теперь совместим с текущими функциями многозадачности iPadOS 26. Пользователь может открыть несколько окон приложений и поверх них быстро запускать дополнительное приложение в режиме наложения.

Для активации Slide Over необходимо нажать на зелёный значок окна приложения и выбрать пункт «Enter Slide Over» в настройках размера окна. После этого приложение переключается в режим наложения, оставаясь поверх других активных окон. Его можно скрыть свайпом и вернуть тем же способом. В новой версии также появилась возможность изменять размер окна Slide Over.

В iPadOS 26.1 beta 2 поддерживается только одно приложение в режиме Slide Over, что отличает его от предыдущих реализаций, однако функция может быть полезна тем, кто ранее использовал этот формат.