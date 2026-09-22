Главная » Новости

Apple вернула переключатель приложений в watchOS 27.2

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple вернула переключатель приложений в watchOS 27.2

В бета-версии watchOS 27.2 Apple вернула экран переключения между недавно использованными приложениями на Apple Watch. Однако способ его вызова изменился.

Раньше App Switcher открывался двойным нажатием на Digital Crown. В watchOS 27 этот жест отдали новой функции Live Rewind, поэтому для переключателя приложений его больше не используют.

Теперь App Switcher вызывается долгим нажатием на нижнюю часть экрана во время работы в приложении. Через него по-прежнему можно переходить между недавно открытыми программами и закрывать зависшие приложения.

Live Rewind, для которой зарезервировано двойное нажатие Digital Crown, должна появиться позднее в этом году на Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.