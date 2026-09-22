Apple вернула переключатель приложений в watchOS 27.2

В бета-версии watchOS 27.2 Apple вернула экран переключения между недавно использованными приложениями на Apple Watch. Однако способ его вызова изменился.

Раньше App Switcher открывался двойным нажатием на Digital Crown. В watchOS 27 этот жест отдали новой функции Live Rewind, поэтому для переключателя приложений его больше не используют.

Теперь App Switcher вызывается долгим нажатием на нижнюю часть экрана во время работы в приложении. Через него по-прежнему можно переходить между недавно открытыми программами и закрывать зависшие приложения.

Live Rewind, для которой зарезервировано двойное нажатие Digital Crown, должна появиться позднее в этом году на Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.