Apple ведёт переговоры с издателями о доступе Siri к новостям

Apple ведёт переговоры с издателями о заключении сделок, которые предоставят ИИ-версии Siri доступ к актуальным новостям и информации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания предлагает многолетние соглашения, в рамках которых издатели будут получать оплату за фактическое использование их контента — это отличается от типичных сделок ИИ-компаний с новостными организациями, где обычно устанавливается фиксированная плата за широкий доступ к материалам. По данным издания, Apple обсуждает бюджет на выплаты в размере девяти цифр.

The Wall Street Journal отмечает, что ранее Apple уже заключала соглашения, включающие права на обучение ИИ-моделей. Кроме того, компания сотрудничает с издателями в рамках сервиса Apple News+ с 2019 года, хотя часть партнёров осталась недовольна условиями и впоследствии прекратила сотрудничество.

Запуск обновлённой Siri с искусственным интеллектом запланирован на осень в составе iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Новая версия помощника значительно отличается от предыдущей, и у Apple есть особый стимул обеспечить точность новостных заголовков — ранее функция сводки уведомлений в iOS 18 вызвала критику после того, как Apple Intelligence генерировала недостоверные заголовки, вводившие пользователей в заблуждение. В результате компания более чем на год отключила функцию новостных сводок для доработки.