Apple ведет курс на редизайн iOS: что покажут на WWDC 2025

Меньше месяца осталось до начала Всемирной конференции разработчиков WWDC 2025, на которой Apple, как ожидается, представит ключевые программные нововведения. Согласно утечкам и слухам, компания готовит ряд значимых анонсов, способных существенно изменить опыт пользователей iPhone, Mac и AirPods.

Главным изменением станет редизайн операционной системы iOS 19. По информации инсайдеров, Apple вдохновлялась визуальными решениями VisionOS. Интерфейс получит круглые кнопки, стеклянные элементы и обновлённые панели — самое масштабное изменение внешнего вида iOS со времён запуска iOS 7.

Традиционно на WWDC компания также представит новое название macOS 16. С 2013 года Apple даёт системам имена в честь природных объектов Калифорнии, и сейчас в списке зарегистрированных товарных знаков остаются варианты, такие как Redwood, Mammoth, Skyline, Tiburon и другие.

Обновление iOS также коснётся стандартных приложений. Интерфейсы станут более «воздушными»: ожидаются прозрачные кнопки, упрощённые панели вкладок и акцент на контент, в духе дизайна VisionOS.

Среди функциональных новшеств — интеллектуальное управление батареей на базе искусственного интеллекта. Система будет адаптироваться под поведение пользователя, ограничивая фоновые процессы и активность приложений для продления времени работы устройства без подзарядки.

Кроме того, в новой версии iOS и прошивке AirPods ожидается функция перевода разговоров в реальном времени. Она будет доступна, по предварительным данным, только на моделях AirPods Pro, включая будущие AirPods Pro 3.

Ожидается, что конференция WWDC 2025 пройдет в традиционном июньском формате с онлайн-трансляцией и выступлением руководства Apple.