Apple в ноябре представит обновленные аксессуары

Apple анонсировала обновление своих аксессуаров, включая клавиатуры, мышки и трекпады, которые будут представлены в ноябре. Все новые устройства будут оснащены портами USB-C, а также ожидается обновленный дизайн для мышки Magic Mouse.

В этом году компания планирует обновить практически всю линейку ноутбуков и компьютеров Mac. Презентация новых моделей MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипах M4 запланирована на ноябрь 2024 года, в рамках которой также будут показаны обновленные аксессуары.

Инсайдеры обнаружили в коде iOS 18.1 упоминания о трекпаде Magic Trackpad, клавиатуре Magic Keyboard и мышке Magic Mouse.

Ожидается, что Apple не изменит дизайн трекпада и клавиатуры, сосредоточившись на переходе с разъема Lightning на USB-C. Вероятно, Magic Trackpad останется прежним, но с новым портом USB-C, а клавиатура может получить новые цвета и поддержку Touch ID.

Что касается Magic Mouse, она считается одной из самых неудачных разработок Apple из-за проблем с эргономикой и неудобного расположения разъема для зарядки.

Apple может представить её в прежнем дизайне с USB-C внизу, изменить расположение разъема на боковую часть или разработать совершенно новую версию с улучшенной эргономикой и дополнительными функциями.