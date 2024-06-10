Apple в новой iOS 18 улучшит уровень приватности и темный режим

Согласно новым данным, связанным с нововведениями в прошивке iOS 18, Apple предлагает улучшения в области защиты данных и кастомизации интерфейса для пользователей.

Одно из основных нововведений связано с повышением уровня приватности личных данных на устройствах iPhone. В iOS 18 стандартные приложения можно будет защитить от несанкционированного запуска с помощью системы распознавания лица Face ID.

Однако, по всей видимости, эта функция может быть недоступна для сторонних приложений, по крайней мере, в начальной версии.

Также сообщается о планируемом улучшении темного режима интерфейса iOS. Ожидается, что пользователи смогут «окрасить» выбранные иконки приложений в глубокий черный цвет.

Это позволит скрыть редко используемые значки с рабочего стола, не удаляя их, и облегчит навигацию в часто используемых приложениях.

Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман также сообщал о возможности перемещения ярлыков приложений по домашнему экрану без привязки к сетке. Это означает, что пользователи смогут свободно размещать и организовывать ярлыки приложений по своему усмотрению.

Более подробные сведения о новых функциях и улучшениях в iOS 18 станут известны на конференции WWDC 2024, которая состоится сегодня вечером.