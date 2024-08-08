Apple в браузер Safari добавила встроенный блокировщик рекламы

Новая функция получила название Distraction Control и она позволяет скрывать некоторую рекламу в Safari, хотя полноценным блокировщиком рекламы ее назвать нельзя.

С выходом iOS 18 beta 5 и macOS Sequoia beta 5 для разработчиков Apple представила новую функцию для Safari под названием Distraction Control.

Она позволяет пользователям лучше управлять тем, что отвлекает их в интернете, упрощая блокировку различных элементов на веб-страницах, таких, как всплывающие окна и оверлеи контента.

Функция доступна через меню страницы в Safari. Пользователи смогут выбрать опцию “Скрыть отвлекающие элементы” и вручную выбирать, какие элементы скрыть. Это управление будет сохраняться даже при обновлении страницы, если выбранные элементы не изменятся.

Но есть в работе функции определенные моменты:

Не блокирует рекламу: Хотя возможно временно скрыть рекламу, она снова появится при перезагрузке страницы.

Не заменяет взаимодействие: Например, функция не подписывает пользователя на соглашения по cookies; она просто закрывает всплывающие окна, как если бы пользователь нажал на кнопку закрытия.

Distraction Control доступна в iOS 18 beta 5, iPadOS 18 beta 5 и macOS Sequoia beta 5 для зарегистрированных разработчиков.

Ожидается, что публичная бета-версия появится позже в этом месяце, а общий релиз состоится в следующем месяце.