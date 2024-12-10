Apple в 2025 году представит умную колонку HomePod с OLED-дисплеем

Корейское издание SE Daily сообщило, что Apple готовит новую версию умной колонки HomePod с OLED-дисплеем.

По данным источников, экран размером от 6 до 7 дюймов будет производить китайская компания Tianma. Это будет первый HomePod с дисплеем, слухи о котором ходят с 2021 года.

Ожидается, что колонка получит функции для удобного управления экосистемой умного дома.

Аналитики прогнозируют, что премьера устройства состоится в третьем квартале 2025 года, а первая партия составит около 500 тысяч экземпляров. Apple пока не делала официальных заявлений о новом HomePod.